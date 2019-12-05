لبنان | احتجاجاً على الصيغة الحكومية.. هذه الطرقات المقفلة صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 ديسمبر 2019 07:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أقفل الثوار الطرقات احتجاجاً على الصيغة الحكومية التي يتم التداول بها، مؤكدين استمرار الثورة ورفض نهج السلطة. والطرقات المقفلة الآن: المسلك الشرقي لأوتوستراد جل الديب اوتوستراد نهر الموت ـ سيتي مول طريق قصقص الأوتوستراد من جونية باتجاه بيروت المزيد من الأخبار Advertisements الطريق عند جسر الرينغ مسلكي أوتوستراد طرابلس باتجاه بيروت أوتوستراد طرابلس ـ عكار الطريق الأولي ـ صيدا طريق المصنع أوتوستراد خلدة أوتوستراد عمشيت

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