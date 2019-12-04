لبنان | أخيراً.. الاستشارات النيابية الإثنين المقبل!

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أخيراً، وبعد مرور شهر على التعطيل وفي ظل الخروقات المتتالية للدستور وتشكيل الحكومة صورياً برئيسها ووزرائها، أعلنت رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة.

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وكان رؤساء الحكومة السابقين قد عبّروا عن امتعاضهم مما يحصل لناحية عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للإستشارات النيابية قبل تكليف وتشكيل الحكومة صورياً والاتفاق على اسم وشكل الحكومة السياسي وبالتالي خرقه للدستور بشكل علني وواضح.