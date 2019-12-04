لبنان | الثوار يجوبون شوارع صيدا بمسيرة راجلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 04:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

جاب الثوار، اليوم الأربعاء، في مسيرة راجلة شوارع صيدا، رافضين تشكيل حكومة تكنوسياسية، وطالبوا بإسقاط حكم المصارف.

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ولا تزال الثورة مستمرة منذ 49 يوماً على انطلاقها في 17 تشرين الأول الماضي، ويطالب المحتجون بالإفراج عن الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف حكومة تكنوقراط تحاكي مطالبهم إضافة إلى رفضهم سياسة التجويع والغلاء المعيشي.