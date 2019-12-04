لبنان | بالأسماء: تشكيلة “باسيل-الخطيب” الحكومية من 24 وزيراً

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تحدثت معلومات لـ”الجمهورية” عن انّ الحكومة التي ستتكوّن من 24 وزيراً سيكون بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، وقد حسمت بعض الأسماء ومنها: سليم جريصاتي، محمد فنيش وعلي حسن خليل، على ان يسمّي الحريري وزيراً سياسياً، الى وزيرين آخرين لتكتمل هذه المجموعة قبل الاتفاق على اسماء الوزراء الاختصاصيين الـ 18.
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وعُلم انّ باسيل طرح على الخطيب استبدال حقيبة “الخارجية” بـ”الداخلية” لتكون من حصة “التيار الوطني الحر”، لكن لم يحصل اي تفاهم في هذا الصدد، على ان تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية.
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