كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 04:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بعدما تسربت معلومات عن أن الحكومة التكنو ـ سياسية باتت شبه جاهزة برئاسة سمير الخطيب، سارع الثوار، مساء الثلاثاء، الى قطع بعض الطرقات وهي: المزيد من الأخبار -طريق جديتا

-طريق تعلبايا

-الطريق عند مثلث جب جنين كامد اللوز

-طريق المصنع

-جسر الرينغ ـ بيروت

-جسر البالما ـ طرابلس

-طريق خلدة

-ساحة العبدة

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الطرقات المقطوعة من قبل الثوار حتى منتصف ليل الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.