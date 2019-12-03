كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 10:18 مساءً - مشاركة
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن دورية من مديرية المخابرات دهمت في محلة نحلة ـــ بعلبك، منزل المدعو س.ط وأوقفته للاشتباه بتورطه في مقتل المواطن حسن علي جعفر، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة الحربية، وأجهزة اتصال بالإضافة إلى عتاد عسكري.
ولفتت قيادة الجيش الى أنه “أثناء المداهمة تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مطلوبين دون وقوع إصابات”.
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة الحازمية، المدعو ض.ع لإقدامه على إطلاق النار باتجاه مستشفى رياق بتاريخ سابق. Advertisements
كذلك أوقفت دورية من المديرية في مرفأ طرابلس المدعو غ.ج لقيادته شاحنة مبردة محملة بكميات كبيرة من المخدرات تقدّر بحوالى 7 مليون حبة كبتاغون ومخبأة بشكل محكم، كانت معدّة للتهريب إلى العراق عبر تركيا. وضبطت بحوزته سلاحاً حربياً وعدداً من المماشط.
وأكدت المديرية أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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المصدر lebanon debate
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصور: كمية هائلة من حبوب الكبتاغون من لبنان الى العراق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.