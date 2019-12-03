لبنان | طلاب طرابلس الى ساحة النور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصل وفد من كليات الحقوق والهندسة والعلوم في طرابلس الى ساحة النور، وطالبوا بإسقاط الحكم المصرفي، وناشدوا زملائهم الانضمام إليهم. المزيد من الأخبار ولا تزال الثورة مستمرة منذ 48 يوماً على انطلاقها في 17 تشرين الأول الماضي، ويطالب المحتجون بالإفراج عن الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف حكومة تكنوقراط تحاكي مطالبهم إضافة إلى رفضهم سياسة التجويع والغلاء المعيشي. المصدر lebanese-forces

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