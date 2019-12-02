لبنان | شركة عالمية لتحسين صورة “التيار” ورئيسه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 ديسمبر 2019 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك طُرحت في مجلس لقياديين من “التيار الوطني الحر” فكرة الاستعانة بشركة عالمية متخصّصة بمواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لتحسين صورة “التيار” ورئيسه في المرحلة المقبلة.، بحسب ما نقلته “نداء الوطن

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