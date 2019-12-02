لبنان | بالصور: اقتحام قصر العدل في بعبدا

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اقتحم الثوار قصر العدل في بعبدا حالين لافتات طالبوا فيها بقضاء مستقلّ وبفتح ملفات “محطات تكرير الصرف الصحيّ، التهرب الضريبي بالأخص لمن هم في الجمارك، الكسارات والأملاك البحرية، الكهرباء والنفط”.

وألصقوا بعضاً من اللافتات على الجدران مطالبين القضاة النزهاء بالتحرّك.

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وتستمر الثورة لليوم الـ47 على التوالي، إذ يطالب الثوار بحكومة اختصاصيين مستقلين تنقذ البلاد من الأوضاع الراهنة.​