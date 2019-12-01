لبنان | بالفيديو.. “التيار” يعتدي على الجيش والثوار في بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 ديسمبر 2019 10:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 ديسمبر 2019 10:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شهد طريق القصر الجمهوري توتراً بعد وصول مجموعة جديدة من الثوار للمشاركة في التظاهرة، حيث يعمل الجيش على فصل شبان من التيار الوطني الحر عن الثوار.

المزيد من الأخبار



ورشق عناصر من التيار الوطني الحر الثوار بالعصي بعدما اعتدوا على الجيش اللبناني المتواجد على طريق بعبدا في محاولة للوصول الى الثوار المتواجدين في المحلة.