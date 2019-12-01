لبنان | بالفيديو.. “التيار” يعتدي على الجيش والثوار في بعبدا

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شهد طريق القصر الجمهوري توتراً بعد وصول مجموعة جديدة من الثوار للمشاركة في التظاهرة، حيث يعمل الجيش على فصل شبان من التيار الوطني الحر عن الثوار.
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ورشق عناصر من التيار الوطني الحر الثوار بالعصي بعدما اعتدوا على الجيش اللبناني المتواجد على طريق بعبدا في محاولة للوصول الى الثوار المتواجدين في المحلة.
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