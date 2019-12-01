لبنان | شعار “قبضة الثورة” يرتفع في البيرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 ديسمبر 2019 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 ديسمبر 2019 07:15 مساءً - مشاركة

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اعتصم عدد من المواطنين من العبدة وحلبا ووادي خالد والدريب في ساحة البيرة، بدعوة من “ثوار” الدريب – عكار، ورفعوا شعار “قبضة الثورة”، بحضور رئيس الاتحاد عبود مرعب ورئيس البلدية محمد وهبي ورئيس بلدية خربة داوود سعد الدين سعدالدين وهيئات تربوية وشبابية.

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وعبر المعتصمون عن “الوجع والفقر وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق اللبنانية وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية”، ورفع المشاركون الاعلام اللبنانية وعلت الهتافات ضد السلطة.