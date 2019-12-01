احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أثارت صورة حديثة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعمال يرصفون مدخل “مصرف لبنان” ببلاط جديد في الوقت الذي يواجه المصرف أكبر أزمة اقتصادية منذ سنوات بعد توقفه عن ضخ القطع الأجنبي إلى السوق اللبنانية، وتجمهر المتظاهرين عدة مرات أمام المصرف للتنديد بسياسات المركز المسؤول عن إصدار العملة المحلية وربطها بالعملات الأجنبية وضبط سعر العملة من التفلت أمام القطع الأجنبي وخاصة الدولار.
المزيد من الأخبار
المغردون على تويتر علقوا ساخرين على الصورة وأزال بعضهم التهمة عن المصرف، فنسب بلاط المصرف إلى صلاحيات “بلدية بيروت”، وعلّق آخر: “لازم تمهيد طريق الانهيار”، وعلق ثالث مبرراً بأن الحفريات تمت بسبب تسرب المياه إلى الطوابق السفيلة من المبنى، ما اضطر الورشة إلى قبع البلاط وإعادة تركيبه.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الليرة تتدهور ومصرف لبنان يستبدل بلاط مدخله الرئيسي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.