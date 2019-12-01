لبنان | الليرة تتدهور ومصرف لبنان يستبدل بلاط مدخله الرئيسي!

أثارت صورة حديثة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعمال يرصفون مدخل “مصرف لبنان” ببلاط جديد في الوقت الذي يواجه المصرف أكبر أزمة اقتصادية منذ سنوات بعد توقفه عن ضخ القطع الأجنبي إلى السوق اللبنانية، وتجمهر المتظاهرين عدة مرات أمام المصرف للتنديد بسياسات المركز المسؤول عن إصدار العملة المحلية وربطها بالعملات الأجنبية وضبط سعر العملة من التفلت أمام القطع الأجنبي وخاصة الدولار.

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المغردون على تويتر علقوا ساخرين على الصورة وأزال بعضهم التهمة عن المصرف، فنسب بلاط المصرف إلى صلاحيات “بلدية بيروت”، وعلّق آخر: “لازم تمهيد طريق الانهيار”، وعلق ثالث مبرراً بأن الحفريات تمت بسبب تسرب المياه إلى الطوابق السفيلة من المبنى، ما اضطر الورشة إلى قبع البلاط وإعادة تركيبه.