لبنان | تهديد علني.. السيد للحريري عم تلعب بالدم!!

مع دخول الحراك يومه الـ45 وفي ظل مأزق حزب الله وعدم وقدرته على توزيع مغارم عدم تشكيل الحكومة على حلفائه وخصومه، بدأ تخبط حزب الله على لسان مسؤوليه تارة باتهام الاميركيين بتعطيل الحكومة وتارة اخرى بتبرئتهم.

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ويبدو ان الوضع انتقل الى مرحلة جديدة بالتفتيش عن كبش محرقة او خصم داخلي الا وهو الرئيس سعد الحريري. وفي هذا السياق بدأت حملة اعلامية وسياسية جديدة من حزب الله على الحريري، استهلها النائب جميل السيد بلسان الحزب متوجهاً على مواقع التواصل الاجتماعي الى الحريري بالقول: “سعد الحريري يلعب بالدم أنا أو لا أحد بل أنت وشركاؤك أصل الفساد ووريثه خلّيك بالسياسة، مش كل مرّة بتسلم الجرّة!”