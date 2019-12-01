لبنان | “أحد الوضوح”.. ضد الحرب والبنك المركزي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 ديسمبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 ديسمبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة

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يشهد لبنان، الأحد، يوما جديدا من الاحتجاجات تحت اسم “أحد الوضوح” الذي يستهدف الاعتراض على سياسة مصرف لبنان، ومحاولة شيطنة الحراك الاحتجاجي.

ومن المقرر أن يتظاهر محتجون أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت ظهرا، للاعتراض على سياسته المالية والنقدية، وفق ما أفادت “سكاي نيوز”.

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وتنظم أمهات تحركا في بيروت تحت عنوان “نساء ضد الحرب” للتأكيد على سلمية الحراك وصموده في وجهة محاولات شيطنته.

وفي المناطق اللبنانية ينظم المحتجون تحركات في البقاع والجنوب والشمال