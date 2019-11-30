لبنان | دولارات “حزب الله” الايرانية .. ماذا بعد؟

والحزب، يريد من هذه الصور بثّ طمأنينة لدى جمهوره بأنه غير معنيّ بالأزمات المالية والنقدية في البلاد، ويريد القول إن ملايينه التي يدفعها لمقاتليه، لا تتأثر بالأزمات النقدية التي تعانيها البلاد.

وتظهر مقاطع الفيديو رزماً من الدولارات الجديدة بحوزته، وصناديق مليئة بالأوراق النقدية من فئة 100 دولار، تتواجد في مستودعات تضم عشرات ملايين الدولارات.ويحاول الحزب إغراء الناس بخياره السياسي. هذا التداول لصور يفترض أنها خاصة جداً، وتحظى بحماية أمنية، يعني أن الوصول اليها معقد، ولا يمكن لتسريبها أن يكون إلا بقرار من الحزب، أو أحد أجنحته المالية والأمنية، ويُراد منه القول إن الحزب في مكان آمن مالياً، وتضاعفت قيمة رواتب مقاتليه على ضوء ارتفاع سعر الدولار، وأن الذين يعارضون الحزب هم الخاسرون لامتيازات شبيهة.

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