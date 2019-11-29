لبنان | حزب الله “المقاوم” والدولار ..!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 نوفمبر 2019 01:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفق ما هو متداول فإن “حزب الله” دفع هذا الشهر، وكما كل شهر، رواتب العاملين في مؤسساته بالدولار الأميركي، نقدًا وعدًّا. وتساءلت أوساط مراقبة عن مصدر هذه الدولارات، في الوقت الي تعاني إيران شحًّا متزايدًا في الدولارات بعد العقوبات الإقتصادية الأميركية عليها المصدر lebanon 24

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