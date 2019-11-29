لبنان | قطاع المحروقات مستمر في الإضراب المفتوح إلى حين إيجاد حلّ لأزمة الدولار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 نوفمبر 2019 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، عبر إذاعة “صوت لبنان”، أنّ “قطاع المحروقات مستمرّ في إضرابه المفتوح إلى حين إيجاد حلّ لأزمة الدولار”، وقال: “اتّخذنا قرارنا نتيجة الوجع الكبير، وتراجعنا مرّتين عن الإضراب بناء لوعود المسؤولين التي تبيّن أنّها فاشلة”.

واعتبر أبو شقرا أنّ “قرار وزارة الطاقة استيراد البنزين في الأسبوعين المقبلين، لن يحلّ المشلكة لأن الكمّيات المستوردة لن تكفي السوق”

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