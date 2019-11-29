لبنان | لدى تخييره بين العهد وباسيل.. هكذا أجاب عون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 نوفمبر 2019 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نقل سياسي مخضرم ورئيس سابق لحزب عريق عن رئيس الجمهورية أنه، ولدى سؤاله من قبل أحد المقرّبين عن أولويته بين إنقاذ العهد أو إنقاذ جبران باسيل، المزيد من الأخبار أجاب بلا تردّد: جبران، بحسب أسرار “نداء الوطن”.

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