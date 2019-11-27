لبنان | الثورة ستصطدم عاجلاً أم آجلاً بحزب الله

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بدايةً، يتوجب عليّ الاعتراف بأنني كنت فقدت الأمل في قيام أي حركة احتجاج واسعة، لأن حالة الاستقطاب الطائفي التي ارستها الطبقة السياسية، كانت تتيح لها السيطرة على أي امكانية للاحتجاج أو حتى منعها قبل حصولها، من خلال اللعب على الوتر الطائفي وتحريك الطوائف ضد بعضها البعض، الأمر الذي أتاح لها في ما مضى تدمير العمل النقابي واستخدام النقابات في صراعاتها على السلطة، إضافة إلى تدمير الحياة الحزبية الحقيقية، وتحويل الأحزاب الموجودة إلى أدوات لنفوذها.
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كان الانفجار حتمياً، وكان ينتظر ساعته المناسبة. وموضوع فرض الرسوم على مكالمات الواتساب أشعل الفتيل لا أكثر، لأنه عنى للناس أن السلطة لا تفكر في إصلاح حقيقي، بل كل ما تفكر فيه هو حل الأزمات على حساب المواطن. “الواتس اب” كان القطرة التي جعلت الكأس تفيض، فكان نزول الناس، لا سيما الشباب الى الشارع، بشعار “كلن يعني كلن” ضد الطبقة السياسية بكل مكوناتها الطائفية.
من الصعوبة بمكان اطلاق توقعات بشأن مآلات الثورة. شخصياً، استبعد أن نتمكن من تحقيق كل ما نصبو إليه، خصوصاً أننا أمام سلطة مستعدة لاستخدام كل الوسائل للدفاع عن مكتسباتها. لكن يمكن القول إن الثورة حققت انجازات لا بأس بها حتى الآن. لقد فرضت الثورة نفسها في حسابات الحاكمين، ولم يعد ممكناً للسلطة تجاهلها. أصبح للثورة، بمعنى ما، حقّ الفيتو على خيارات الحكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يعد ممكناً تجاهل رأيها. ولعل أكبر الإنجازات أن الثورة جمعت اللبنانيين من كل المناطق والطوائف في دينامية هدفها تحسين حياتهم واحترام كرامتهم وحقوقهم. وهذه الحالة ستعيد الإعتبار والحيوية لاحقاً إلى العمل الحزبي والنقابي، وستولد أطراً للعمل ربما لم نعتد عليها.
لقد نجحت الثورة في خلق مناخ جديد في مواجهة الفساد الذي تغلغل في المجتمع. أعتقد أن الفاسدين، بدءاً من رجال السياسة والمال، وصولاً إلى الموظفين، كبارهم وصغارهم، يشعرون أنه لم يعد بإمكانهم الإستمرار في فسادهم.
إلى ذلك، أتوقع أن تطلق الثورة في الحياة السياسية، جيلاً من الكفاءات القادرة على تقديم الكثير في حل أزمات البلاد.
لعل التجديد الأبرز جاء في الشعارات، بدءاً من الاغاني والهتافات مثل الهيلا هيلا هوو الشهيرة التي تردد صداها في العالم، وصولاً إلى اليافطات واللافتات الفردية، وشعارات الجدران ورسوم الغرافيتي التي لا يمكن حصرها، وتحتاج إلى الدراسة. في هذا المجال أسجل ملاحظتين:
لعل أجمل ما أتاحته لي الثورة هو الإقتراب أكثر من جيل الشباب الغاضب، وإمكانية التحاور معه. شخصياً، أزعم أنني لست منقطعاً عن هذا الجيل، لكن الثورة والتواجد في ساحات الإحتجاج تتيح لي وقتاً لتواصل اوسع وأغنى مع الشباب، من خلال الإستماع إلى آرائهم في خيام النقاش المختلفة.
الثورة إلى أين؟ هذا هو السؤال الكبير الذي لا يخلو من قلق، عندما نرى الهجمات المتلاحقة التي تعرضت لها أماكن الإعتصام.
منذ البداية، كنت أدرك أن الثورة ستصطدم عاجلاً أم آجلاً بعراب النظام حالياً، وهو حزب الله، الذي عمل طوال سنوات على إيجاد وترويض هذه التركيبة الحاكمة، التي تضمن له السيطرة والسكوت عن دويلته الموازية المانعة لكل تقدّم، وهو سيدافع بشراسة عن انجازاته. لا أريد أن أبدو متشائماً أو إنهزامياً، لكنني أتوقع الأسوأ، لأن الحزب سيدافع عن مكتسباته بكل الوسائل. ولأن الحزب هو جزء من محور إقليمي، فإنني أتضرع إلى الله أن ينصر المحتجين في العراق وإيران، فربما يخفف هذا من آلامنا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.