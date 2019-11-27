لبنان | الدولار بـ2100 ليرة والصيارفة يستنجدون بـ “النازحين”!!

تواصل الضغط على الدولار في السوق السوداء أمس، الأمر الذي رفع سعره ‏لدى الصيارفة الى 2100 ليرة للدولار الواحد. وهو رقم قياسي جديد يُسجّله سعر ‏الدولار بسبب ازدياد الطلب عليه، واستمرار الشح في توافره لدى الصيارفة‎.‎

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وفي هذا السياق، ذكرت “الجمهورية” ان عمليات الشحن للعملة الصعبة من ‏الخارج تراجعت في الفترة الأخيرة، وباتَ الصيارفة يعتمدون على شراء الدولار من ‏مواطنين يبيعونه للافادة من سعره المرتفع. كذلك يحصل الصيارفة على قسم من ‏الدولارات من النازحين السوريين الذين يتقاضون مساعدات من الامم المتحدة ‏بالدولار، ويقومون ببيعه الى الصيارفة مقابل الليرة اللبنانية او الليرة السورية، وفق ‏الحاجة‎.‎

في الموازاة، واصلت المصارف تشديد تدابير منع السحوبات النقدية من صناديقها، ‏في وقت استمر الضغط على الصناديق، خصوصاً مع إعلان الاضراب لثلاثة ايام، ‏‏(الخميس والجمعة والسبت). وقامت بعض المصارف بخفض سقف السحب ‏الاسبوعي الى 200 دولار فقط، الأمر الذي أثار حفيظة المودعين‎.

ويؤكد مصدر مصرفي ان هذه الاجراءات تهدف الى حماية ودائع الزبائن، وانها ‏ستتوقف فور إعلان ولادة حكومة ترضي الناس‎.‎