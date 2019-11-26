كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

عمد مناصرو حزب الله وحركة امل على إطلاق النار عند جسر الكولا. وتستمر الثورة في اليوم الـ40، وعمد عدد من الثوار إلى قطع الطرقات منذ ليل الأمس. ولا تزال مطالب الشارع نفسها، وفي أولويتها الإسراع في تكليف وتأليف حكومة اختصاصيين تنقذ البلاد من الأوضاع الاقتصادية الراهنة. المزيد من الأخبار





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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: مليشيات حزب الله و”أمل” يطلقون النار على جسر الكولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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