لبنان | الأجهزة القضائية والأمنية باشرت التحقيقات في إشكالات جسر الرينغ

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باشرت الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في الإشكالات التي وقعت منتصف ليل أمس، في منطقة جسر الرينغ، ونتج عنها إصابة عدد كبير من العسكريين والمدنيين وتحطيم سيارات ومحال تجارية في شارع مونو والاعتداء على الآمنين وترويعهم.
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وكلف عويدات مفرزة بيروت القضائية وفصيلة وسط بيروت، الاستماع إلى إفادات المصابين من عسكريين ومدنيين، سواء الذين لا يزالون في المستشفيات أو الذين غادروها بعد تلقي العلاجات، كما طلب ضبط كاميرات المراقبة المثبتة في المباني المحيطة بمكان الإشكالات للاطلاع عليها وتحديد هويات المعتدين وتوقيفهم.
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