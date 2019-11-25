كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شهدت أحياء بيروت ليل أمس وصباح اليوم ما يُشبه الحرب حينما قام أنصار ميليشيا حزب الله وأمل بمهاجمة الثوار السلميين. وكانت منطقة الرينغ أكثر النقاط احتكاكاً حيث عمد العشرات من شبيحة ميليشيا حزب الله وحركة أمل بمهاجمة الثوار بالاسلحة البيضاء. وقام شبيحة الحزب والحركة بمهاجمة الثوار وتكسير السيارات والممتلكات العامة والخاصة في مناطق مختلفة من بيروت. المزيد من الأخبار Advertisements وقامت صفحة بيروت بنشر تصويت على صفحتها تسأل فيه :عد هجومه على الثوار السلميين في بيروت.. كيف تصنفون حزب الله وقيادته وجمهوره؟ فيما يلي التصويت, ويمكن لمن أراد أن يضغط على الخيار ليشارك فيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تصويت: بعد هجومه على الثوار السلميين في بيروت.. كيف تصنفون حزب الله وقيادته وجمهوره؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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