لبنان | بالفيديو.. شبيحة حزب الله للثوار: “وين منلاقي متظاهر رح نقتلو”

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هدد أحد مناصري حزب الله الثوار في جسر الرينغ. وقال، “وين في متظاهر رح نقتلو”، شاتماً المتظاهرين دفاعاً عن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله”.

وأشار الى أنه حتى لو لم يرض نصرالله بهذا التصرف الا أنهم مصرون على القتل لانهم لن يسمحوا لأحد بشتم الأمين العام.

وتجدد الاشكال على جسر الرينغ بين الثوار ومؤيدي الثنائي الشيعي الذين اعتدوا على المحتجين بالضرب، ورشقوهم بالحجارة وأطلقوا هتافات مؤيدة لحزب الله وحركة أمل، متذرعين بغضبهم من شتم نصرالله من قبل أحد المحتجين.

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وأكد الثوار أنهم لم يتعرضوا بالشتيمة لأحد ووصفوا المعتدين بـ”الشبيحة”.







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