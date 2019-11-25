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هدد أحد مناصري حزب الله الثوار في جسر الرينغ. وقال، “وين في متظاهر رح نقتلو”، شاتماً المتظاهرين دفاعاً عن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله”.
وأشار الى أنه حتى لو لم يرض نصرالله بهذا التصرف الا أنهم مصرون على القتل لانهم لن يسمحوا لأحد بشتم الأمين العام.
وتجدد الاشكال على جسر الرينغ بين الثوار ومؤيدي الثنائي الشيعي الذين اعتدوا على المحتجين بالضرب، ورشقوهم بالحجارة وأطلقوا هتافات مؤيدة لحزب الله وحركة أمل، متذرعين بغضبهم من شتم نصرالله من قبل أحد المحتجين.
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وأكد الثوار أنهم لم يتعرضوا بالشتيمة لأحد ووصفوا المعتدين بـ”الشبيحة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو.. شبيحة حزب الله للثوار: “وين منلاقي متظاهر رح نقتلو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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