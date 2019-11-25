لبنان | هشام حداد يعلق: “استعراض القوة بالشارع ما بينفع”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 نوفمبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 نوفمبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة

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علّق الإعلامي ومقدّم برنامج “لهون وبس” هشام حداد على إشكال الرينغ مساء أمس الأحد بطريقة لاذعة.

وعلى حسابه على “تويتر”، غرّد حداد قائلاً: “صباح الخير… ما تغير شي، استعراض القوة بالشارع ما بينفع، الثورة السلمية مكملة وهيدا البلد مجبورين نعمرو سوا…

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وأمس، شهد جسر الرينغ إشكالاً كبيراً بين المتظاهرين وعناصر حزبيّة، كانت وصلت إلى المكان واصطدمت مع المتظاهرين.

وعلى الأثر، تدخّلت القوى الأمنية ووقف عناصر مكافحة الشغب كحاجز فصلٍ بين الطرفين، تداركاً لأي احتكاكٍ آخر.