لبنان | “خبز وملح” فطور جماعي في صيدا وصور… “كلّ الساحات ساحاتنا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 نوفمبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 نوفمبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة

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أقامت مجموعات من الثوار في ساحة الانتفاضة عند تقاطع ايليا في صيدا فطور جماعي باسم “خبز وملح” على رصيف الواجهة البحرية لملعب صيدا البلدي.

واعتبرت الناشطة في حراك صيدا ميساء يعفوري أنّ “كل الساحات والشوارع هي ساحاتنا وشوارعنا، وموقفنا واحد ومطالبنا واحدة ولن نتراجع عن انتفاضتنا حتى تحقيق المطالب”.

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وتشارك المتظاهرون، الذين افترشوا الأرض، أطباق الفطور المتنوّعة، مؤكدين على حقّهم في الأملاك العامة البحرية.

وفي صور أيضاً نظم شباب وشابات حراك صور في ساحة العلم ترويقة على الطريقة اللبنانية تحت شعار “خبز وملح”.

وهدف هذا الإفطار جمع جميع الناشطين، حيث أحضر عدد منهم من منازلهم بعض الحاجات من أطعمة وافترشوا الساحة كباقي الساحات في كافة المناطق اللبنانية.