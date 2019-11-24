لبنان | منخفض جوي ابتداءً من الثلاثاء… هل تتساقط الثلوج؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 نوفمبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 نوفمبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة

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يستمر الطقس المستقر اليوم وغداً الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم لترتفع غدا ويوم الثلاثاء. وتصل كتل هوائية رطبة يوم الثلاثاء الى المنطقة ومصدرها وسط البحر المتوسط ليتشكل معها منخفض جوي جنوب غرب قبرص ويتحول الطقس إلى متقلب وعلى ما يبدو سيكون ضعيف الفعالية بشكل ان المتساقطات المرافقة للمنخفض تكون محلية الطابع.

الاثنين: يستمر الطقس مستقر فيما الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة بسحب عالية مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة فيما تنشط الرياح ليلا.

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الثلاثاء: يتحول الطقس متقلب مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح نشطة فيما الأجواء غائمة جزئيا بسحب عالية ومتوسط مع فرص هطول امطار محلية إنما تكون محلية جدا في القسم الثاني من النهار.

الأربعاء: يستمر الطقس المتقلب مع احتمال أمطار رعدية محلية فيما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتساقط بعض الثلوج على 2200م.