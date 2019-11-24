لبنان | «أحد التكليف» اليوم.. للإسراع بتشكيل حكومة «التكنوقراط»

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يحتشد الثوار اللبنانيون اليوم ويتجمعون في الساحات تحت شعار “أحد التكليف”، وذلك ضمن الحراك الاحتجاجي السلمي المتواصل من 17 تشرين الأول الماضي،
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في رسالة الى لطبقة السياسية الحاكمة في البلاد للتعجيل في تشكيل الحكومة المقبلة، التي يريدها المتظاهرون حكومة تكنوقراط مهمتها اجراء اصلاحات والتحضير لانتخابات مبكّرة، وتضطلع بمهمة استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتحقيق مطالب الانتفاضة الشعبية.
ودخلت الثورة اللبنانية يومها الـ39 وسط ركود سياسي رسمي وتفاقم الاوضاع الاقتصادية، ومطالبات بتعيين موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي طال انتظارها وتشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان من أزمته.
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