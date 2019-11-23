لبنان | الأفق مسدود مئة بالمئة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 نوفمبر 2019 10:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قال وزير مواكب لحركة الإتصالات الجارية في الملف الحكومي، أن الأفق مسدود مئة في المئة، وأن لا خيارات أمام الرؤساء الثلاثة سوى حكومة برئاسة سعد الحريري، ولكن تمسّك الأخير بشروط مستحيلة هو السبب وراء الجمود الحاصل على خط التكليف. المصدر lebanon debate

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