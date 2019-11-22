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نشرت السيدة حسناء أبو سبعة الحريري صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام.
وظهر في الصورة الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري إلى جانب أولاده وليد وشهد بهاء الدين رفيق الحريري وهم يرفعون علم لبنان احتفالاً بعيد إستقلال لبنان
الجدير بالذكر أن الشيخ بهاء احتفل بعيد إستقلال لبنان إلى جانب عائلته خلال قضاء اجازة في العاصمة البريطانية لندن.
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وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم السيدة حسناء صور لزوجها بهاء الدين رفيق الحريري, حيث نشرت في وقت سابق صورة له وهو إلى جانب ابنته.
وكانت شائعات عدة انتشرت في الآونة الأخيرة تحدثت عن عودة الشيخ بهاء إلى لبنان وتحديداً العاصمة بيروت.
إلا أن الإعلامي اللبناني جيري ماهر نفى تلك الروايات من خلال حسابه على تويتر.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة: زوجة الشيخ بهاء رفيق الحريري تنشر صورة جديدة له بمناسبة عيد إستقلال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.