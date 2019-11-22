لبنان | قبضةُ الثورة تعود الى ساحة الشهداء

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وصل مجسّم “قبضة الثورة” إلى ساحة الشهداء، تمهيدًا لرفعهِ مكان المجسّم القديم، الذي تمَّ إحراقهُ صباح اليوم على أيدي مجهولين.
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وأُعيد صنع المجسم بحجمٍ أكبر من الذي كان عليه في السابق، كما أشار صانعوه الى أنه سيكون مقاومًا للنيران هذه المرة.
وصباح اليوم، إندلعت النيران بـ”قبضة الثورة” المرفوعة في ساحة الشهداء من دون أن يُعرف الفاعلون.
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