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لبنان | سامي كليب يستقيل من “الميادين”… انسجاماً مع قناعاتي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 نوفمبر 2019 10:12 مساءً - مشاركة

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يبدو أن الخلافات داخل المؤسسات الإعلامية “الممانعة” للثورة تتفاقم، إذ بعد سلسلة الاستقالات في صحيفة الأخبار، أعلن اليوم، الصحافي سامي كليب، عبر “فيسبوك”، استقالته من محطة “الميادين”.

وقال، عبر فيسبوك، “انسجاماً مع أفكاري وقناعاتي وضميري، استقلت اليوم من قناة الميادين متمنياً لها دوام التقدم والنجاح”.

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كليب الذي حاور أخيراً رئيس الجمهورية ميشال عون في حلقة مباشرة على الهواء مع الصحافي في جريدة الاخبار نقولا ناصيف، مؤيد للثورة اللبنانية، وتلقى انتقادات عدة، باعتباره طرح أسئلة استفزازية على الرئيس. وهي الحلقة التي أشعلت نبض الثورة، وجعلت المتظاهرين يجتاحون المناطق ويقطعون الطرقات.

وقبل اعلان استقالته، نشر كليب على صفحته عبر “فيسبوك”، مقالاً له تحت عنوان “الثورات تتوسع… وكذلك إسرائيل”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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