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للمرّة الأولى بتاريخ لبنان، يُنظّم عرض مدني رمزي تحت عنوان “كلنا للوطن” تُشارك فيه شرائح المجتمع كلّها من مختلف المهن والمناطق اللبنانية.
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ويبدأ العرض المدني عند الثانية بعد الظهر، وتُشارك فيه أفواج متنوعّة تحمل قيادة كلّ منها رايتها الخاصة.
ويبدأ العرض بعزف نشيد الموت تخليداً لأرواح الشهداء، وهو سيتألف من 41 فوجاً، ينطلق من جانب فندق “لوغراي” باتجاه ساحة الشهداء.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عرضٌ مدني مُنتظر بعيد “الاستقلال” وهذه هي الأفواج المشاركة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.