لبنان | عرضٌ مدني مُنتظر بعيد “الاستقلال” وهذه هي الأفواج المشاركة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:12 مساءً - مشاركة

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للمرّة الأولى بتاريخ لبنان، يُنظّم عرض مدني رمزي تحت عنوان “كلنا للوطن” تُشارك فيه شرائح المجتمع كلّها من مختلف المهن والمناطق اللبنانية.

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ويبدأ العرض المدني عند الثانية بعد الظهر، وتُشارك فيه أفواج متنوعّة تحمل قيادة كلّ منها رايتها الخاصة.

ويبدأ العرض بعزف نشيد الموت تخليداً لأرواح الشهداء، وهو سيتألف من 41 فوجاً، ينطلق من جانب فندق “لوغراي” باتجاه ساحة الشهداء.