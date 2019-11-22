لبنان | امتعاض في الشارع من خطاب عون: “جايي دورك جنرال”

ينطبق حال المتظاهرين مع خطب رئيس الجمهورية ميشال عون، على قول السيد المسيح “مارتا، مارتا تقومين بأشياء كثيرة والمطلوب واحد”. أي الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لمجلس الوزراء، يناط به تأليف حكومة جديدة، تضع حداً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد.

يا للعار

لم يكن خطاب الرئيس عشية عيد الاستقلال على قدر ما يتوقعه المتظاهرون، الذين تجمهروا على جسر الرينغ، وأقفلوه احتجاجاً على عدم تطرق الرئيس للاستشارات النيابية، ولأن الخطاب كان مثل بقية الخطب عادياً وتقليدياً ومعتاداً، ولا جديد فيه، كما قال بعض المتظاهرين لـ”المدن”.

على وقع هتاف ثورة ثورة و”طاق طاق طاقية كلن قرطة حرامية” و”السوليدير وسخة وسخة والمجلس عنها نسخة”، و”يا للعار ويا للعار حكام بلاد تجار. فليسقط حكم الدولار” و”هيدا الحريري سقط سقط وجايي دورك جنرال. ويالله ارحل يا رئيس”، أقفل بعض الشابات والشبان جسر الرينغ وصدحوا “إنتوا الحرب الأهلية ونحنا الثورة الشعبية”. ورفعوا لافتة كبيرة كتبوا عليها 22 تشرين الثاني تشرين 1943 استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي. 26 نيسان 2005 استقلال لبنان عن النظام السوري. 17 تشرين الأول بدء استقلال لبنان من الفساد والطغاة.

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وانتقد بعض المتظاهرين في حديث لـ”المدن” تلميح الرئيس لملفات الفساد، التي قال أنه قدمها للقضاء ولم يتحرك الأخير، لأنه لم يسم حتى فاسداً واحداً مداناً أو قاضياً واحداً تلكأ. الأمر الذي رأوا فيه مجرد كلام بهدف التهرب من التقصير.

مطالب الثورة

وتطرق المتظاهرون إلى عدم التفات الرئيس لمطالب الشارع، والتي باتت معروفة، وتبدأ بتشكيل حكومة مستقلة تحاكي تطلعات الناس، والذهاب لانتخابات نيابية مبكرة تعيد إلى مؤسسات الدولة الشرعية الشعبية التي نتجت عن ثورة 17 تشرين الأول.

واعتبر المتظاهرون أن الرئيس، وبقية القوى السياسية، باتوا في واد والشارع في واد آخر. فهم ما زالوا يتصرفون على أساس أن الناس تعيش في الهناء ولا تعاني من ارتفاع الأسعار وتتظاهر للهو والتسلية، بينما الواقع يشير إلى عدم وجود ثقة كبيرة بين الناس والسلطة.

بعد كلمة الرئيس قام المتظاهرون، بالإضافة إلى قطع جسر الرينغ، بقطع مسلكي أوتستراد البداوي بين طرابلس وعكار وطريق القبة في طرابلس أمام الريجي وطرقات مكسة، قب الياس، تعلبايا، سعدنايل، والمرج في منطقة زحلة، ومسربي الأوتوستراد الساحلي عند منطقة الناعمة.