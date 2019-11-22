لبنان | من قام بإحراق “مجسّم الثورة”؟

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احترق صباح اليوم “مجسم الثورة” في وسط بيروت، وبحسب معلومات الـ LBCI، حضر أحد الشبان على دراجة نارية عند الساعة السادسة صباحا والقى بعض المواد الحارقة على المجسم واعطاها النيران، فاشتعل المجسّم بسرعة فائقة، ولم يبق منه أي شيء.
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وكان بعض الشبان ينامون في الخيم وحاولوا اطفاء النيران لكنهم لم ينجحوا بسبب سرعة النيران. ولفت أحدهم إلى أن من عمد إلى احراق المجسم كانوا يرونه دائماً يجول في المحيط، مشيراً إلى وقوع جريحين من جراء الحريق، أحدهما أصيب بحالة اختناق إضافة إلى الحروق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.