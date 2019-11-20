لبنان | مصدر دبلوماسي غربي: تظاهرات الجنوب رسالة لـ حزب الله في مناطق سيطرته

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أكد مصدر دبلوماسي غربي، الأربعاء، أن شمول التظاهرات في لبنان مناطق سيطرة حزب الله هو رسالة للحزب وللقوى الأخرى وفق ما أفاد به مراسل “العربية”.

وأكد أن فرنسا تجري اتصالات دولية لمساعدة لبنان، مشيراً إلى أن الانهيار المالي مستبعد في لبنان حيث النظام المصرفي جيد رغم المصاعب.

هذا ووصلت الثورة في لبنان، إلى مناطق تعد معقلاً للثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة أمل”، حيث خرجت تظاهرات في الجنوب والبقاع مطالبة بإسقاط الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة من الأحزاب والتيارات السياسية.

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إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى سرعة تشكيل حكومة في لبنان تستجيب لتطلعات الثوار، وتحظى بدعم البرلمان.

وحثت الأمم المتحدة قوات الأمن اللبنانية على حماية المتظاهرين السلميين وفق ما جاء في حساب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على تويتر نقلا عن المنسق الأممي نيكولاي ملادينوف.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي. وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا. وأضافت أن الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف.