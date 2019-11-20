لبنان | وليد جنبلاط: العهد انتهى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 10:20 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال النائب السابق وليد جنبلاط للـ mtv: العهد انتهى وكذلك الطائف وقلت للحريري لا تشارك في الحكومة المقبلة. المزيد من الأخبار Advertisements وقد نصحت الحريري اكثر من مرة بعدم ترؤس الحكومة المقبلة ولو كنت مكانه أقف متفرجاً۔ و قلت للحريري إياك والصفدي، ونحن لا يمكننا ان نشارك بقانون العفو بهذا الشكل، والعهد كله كمنظومة سياسية انتهى۔

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