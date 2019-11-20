كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 10:20 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

لمناسبة الذكرى الـ76 للإستقلال، يتوجه الرئيس ميشال عون عند الساعة الثامنة مساء غد الخميس برسالة الى اللبنانيين, المزيد من الأخبار ويتناول فيها الاوضاع الراهنة والتطورات الاخيرة. فهل ستشعل هذه الرسالة كسابقاتها الشارع اللبناني مجدداً؟

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رسالة من عون الى اللبنانيين.. هل يشتعل الشارع مجدداً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.