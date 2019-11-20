لبنان | عملية مداهمة وضبط حبوب مخدرة في الضاحية

استكمالاً لملاحقة تجار المخدرات، توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن تواجد أحد التجار في محلة برج البراجنة. بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة للمشتبه به ومكان إقامته، داهمت قوة من هذه المفرزة بتاريخ 19/11/2019 منزله في المحلة المذكورة وتمكنت من توقيفه، ويدعى: ع. ح. (مواليد 1968، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب /8/ ملاحقات عدلية بجرائم تزوير، شك دون رصيد واحتيال. إقرأ أيضاً: تاجر مخدرات ينتحل صفة «مونسينيور».. هكذا تم توقيف! بتفتيش منزله، جرى ضبط /350,000/ حبة كبتاغون، كمية من حشيشة الكيف، ميزان حساس، كمية من المواد الأولية التي تدخل في صناعة المخدرات، قنبلتين يدويتين، /90/ طلقة عائدة لمسدس حربي، /104/ طلقات عائدة لسلاح كلاشينكوف، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.