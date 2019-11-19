لبنان | ما حقيقة ما تم تداوله عن عودة بهاء الحريري الى بيروت.. وما علاقة مطار القليعات؟

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نشرت الإعلامي اللبناني جيري ماهر على حسابه في تويتر اليوم 19\11 تغريدة تطرقت فيه بالحديث عن الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري.

وقال جيري ماهر في التغريدة : يتحدث البعض عن أن ⁧‫#بهاء_الحريري‬⁩ سيصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت قريباً، ولكن الحقيقة أن الشيخ لم ولن يزور بيروت لأي أسباب الآن وبحسب المعلومات المتداولة فإنه إن قرر القيام بمثل هذه الزيارة فإنه سيفضل الهبوط في ⁧‫#مطار_القليعات‬⁩ الذي يستحق أهل الشمال أن يكون على أرضهم.‬⁩

وكانت مواقع اعلامية وحسابات على مواقع التواصل تابعة لجهات سياسية محسوبة على ميشال عون وجبران باسيل وفريق حزب الله.

وتداول بعض الحاقدين على مشروع رفيق الحريري خبر عن ترشيح بهاء الحريري لرئاسة الحكومة في لبنان.

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وقام الإعلامي اللبناني جيري ماهر بنشر تغريدات تؤكد بأن بهاء الحريري لم يكن يوماً من الأيام باحثاً عن السلطة أو المناصب في لبنان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بعض الجهات المشبوهة بنشر مثل هذه الرسائل والتصريحات المغرضة التي تتحدث فيها عن مساعي بهاء الحريري للوصول إلى رئاسة الحكومة, والتي لها أهدافها الجلية من خلال نشر هذه الشائعات بين الفينة والأخرى.