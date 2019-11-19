لبنان | وهاب يطرح اسم ليلى الصلح بدلًا من الحريري!!

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تمنى الوزير السابق وئام وهاب “على 8 آذار والتيار الوطني الحر عدم دفن الرأس في الرمل”.
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ورأى وهاب في تغريدة له على حسابه عبر “تويتر أن يجب الإقتناع بأن من طلب من الحريري الإستقالة لن يسمح له بالعودة، وبالتالي إختيار من لديه مصداقية أكثر منه كليلى الصلح مثلاً تتحلى بنظافة كف لبنانية لا مذهبية وتلاقي قبولًا كبيرًا حتى لا نبقى منتظرين الإنهيار المالي التام”.
وفي تغريدة اخرى، قال وهاب: “على الجميع، أكانوا في السلطة يعرقلون التشكيل، أم في الشارع يقطعون الطرق ويعطلون البلد ويساهمون في إفلاس الشركات، أن الناس لن ترحمهم وستلعنهم جميعاً عندما تفقد مدخراتها وجنى عمرها ووظائف أولادها، الوضع أخطر مما تتصورون”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.