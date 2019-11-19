لبنان | محتجون في حلبا أقفلوا عدداً من الإدارات

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اعتصم محتجون أمام سراي حلبا، مرددين هتافات “ضد الفساد”، داعين الموظفين في مركز “ليبان بوست” الى التوقف عن العمل، وهم يقرعون بالأدوات الحديدية على الجدار الحديدي للسراي لحوالى نصف ساعة، بعدها اقفل الموظفون المركز.
كما اعتصم المحتجون أمام مبنى أوجيرو ووزارة العمل في حلبا وتم إقفالهما.
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ثم إنطلقوا للاعتصام أمام مراكز: المالية والعقارية، مؤسستي الكهرباء والمياه، التعليم المهني والتقني، التنظيم المدني في حلبا وتم إقفالها جميعها.
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