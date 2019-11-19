لبنان | بالصورة: إخبار بحق باسيل بتهم تهديد المتظاهرين واختلاس أموال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تقدم ناشطون مدنيون ومجموعات من الحراك المدني بشكوى الى النائب العام المالي علي ابراهيم، بحق وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بتهم جرائم مالية من اختلاس المال العام وتهديد المتظاهرين . المزيد من الأخبار Advertisements وطالبت المجموعات بفتح تحقيق في ما تقدم واعتبار المستندات كإخبار يبنى عليه.

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