لبنان | آخر صرعات النواب.. يطلق النار على الشعب ليعتلي كرسي النيابة

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حاول موكب لأحد النواب مؤلّف من 3 سيارات دهس المتظاهرين أثناء مروره عند نقطة باب إدريس – ستاركو في بيروت. وحصل اطلاق نار في الهواء من داخل السيارة.
وبحسب المعلومات الأوّلية الصحفية، وقع عدد من الاصابات جراء اقتحام الموكب السياسي في وسط بيروت.
وفي التفاصيل، اعترض بعض المتظاهرين موكباً أمنياً يضم ثلاث سيارات رباعية الدفع تعود لقوى الأمن الداخلي وتحمل لوحاتها واعتدى المتظاهرون عليها بالرشق بالحجارة والعصي أثناء مغادرتها من أسواق بيروت باتجاه “ستاركو”.
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أمّا في رياض الصلح فيقوم المعتصمون بإصدار الضجيج والاصوات بضربهم على الطناجر والجدران المعدنية الموجودة حول المباني في الساحة.
وفيما تضاربت الاتهامات عن هوية النائب الذي أطلق موكبه النار على المتظاهرين نفى كل من جبران باسيل وعلي حسن خليل وجريصاتي أي علاقة لهم بهذا الاعتداء
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