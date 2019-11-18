لبنان | بهاء الحريري ليس مرشحاً ولا يبحث عن أي منصب في لبنان

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يتداول بعض الحاقدين على مشروع رفيق الحريري خبر عن ترشيح بهاء الحريري لرئاسة الحكومة في لبنان.

وقام الإعلامي اللبناني جيري ماهر بنشر تغريدات تؤكد بأن بهاء الحريري لم يكن يوماً من الأيام باحثاً عن السلطة أو المناصب في لبنان.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بعض الجهات المشبوهة بنشر مثل هذه الرسائل والتصريحات المغرضة التي تتحدث فيها عن مساعي بهاء الحريري للوصول إلى رئاسة الحكومة, والتي لها أهدافها الجلية من خلال نشر هذه الشائعات بين الفينة والأخرى.