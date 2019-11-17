لبنان | علوش للصفدي: عد سريعا للنوم

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توجه النائب السابق مصطفى علوش إلى الوزير السابق محمد الصفدي، وقال “سكت دهرا نطقت كفرا ليتك بقيت في تقاعدك فمن رفض تسميتك هم الناس وهم أهل مدينتك بالتحديد وعندما أعلنت العزوف عن التسمية ظن الجميع ان ذاك كان عين الصواب”.
وتابع علوش عبر “تويتر” في رد على بيان الصفدي، اليوم الأحد، “لكن البيان الذي صدر عنك يؤكد ان ولاءك الحقيقي هو لولي عهد العهد ولم يكن يوما لغير ذلك. نصيحة لوجه الله عد سريعا للنوم”.
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