لبنان | بالصورة: 384000 حبة كبتاغون في قبضة الجمارك

أحبطت شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في ​الجمارك​ عمليتي تهريب للمخدرات وضبط كميات كبيرة منها وتوقيف أحد المتورطين”.

المزيد من الأخبار

وأوضحت أن “العملية الاولى هي عبارة عن ضبط كمية حوالي 1567 كلغ من ​حشيشة الكيف​ مخبأة داخل مستوعب يحتوي على مواد مطاطية معدة للتصدير الى ​ليبيا​ عبر ​مرفأ بيروت، أما العملية الثانية عبارة عن ضبط كمية 374000 حبة تقريباً من ​الكبتاغون​ المخدر كانت مخبأة ضمن قطعة jackhammer أثناء إعدادها وتوضيبها لشحنها إلى ​السنغال​، حيث تم ضبطها وتوقيف أحد كبار تجار المخدرات المتورط في العملية وتسليمه مع المضبوطات الى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ عملاً بإشارة ​القضاء​ المختص”.