لبنان | بالصورة: 384000 حبة كبتاغون في قبضة الجمارك

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أحبطت شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك عمليتي تهريب للمخدرات وضبط كميات كبيرة منها وتوقيف أحد المتورطين”.
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وأوضحت أن “العملية الاولى هي عبارة عن ضبط كمية حوالي 1567 كلغ من حشيشة الكيف مخبأة داخل مستوعب يحتوي على مواد مطاطية معدة للتصدير الى ليبيا عبر مرفأ بيروت، أما العملية الثانية عبارة عن ضبط كمية 374000 حبة تقريباً من الكبتاغون المخدر كانت مخبأة ضمن قطعة jackhammer أثناء إعدادها وتوضيبها لشحنها إلى السنغال، حيث تم ضبطها وتوقيف أحد كبار تجار المخدرات المتورط في العملية وتسليمه مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عملاً بإشارة القضاء المختص”.
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