لبنان | تصريف أعمال حتى إشعار آخر؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 نوفمبر 2019 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اكدت معلومات LBCI أن حظوظ تكليف الوزير محمد الصفدي تراجعت و”لا دعوة للاستشارات بالأيام المقبلة فالطرح الوحيد الوارد حتى الساعة هو تفعيل حكومة تصريف الأعمال لحين ايجاد مخرج سياسي وشعبي يناسب الجميع”.

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