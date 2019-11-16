لبنان | عنصران أمام كل مصرف.. تفاصيل التدابير الأمنية التي ستتخذها قوى الأمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 نوفمبر 2019 02:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نشرت قوى الأمن الداخلي تفاصيل التدابير الأمنية التي ستتخذ بالتزامن مع إعادة فتح المصارف أبوابها أمام الزبائن. المزيد من الأخبار Advertisements ومن بين هذه الاجراءات تواجد عنصرين أمام كل مصرف وتعزيز وحدة شرطة بيروت بـ 100 عنصر وسرية قوى سيّارة أمام مصرف بيروت إضافة إلى سرية قوى سيّارة أمام شارع المصارف وكان عقد اجتماع بناء على طلب الوزيرة ريا الحسن بين المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وبين وفد من جمعية مصارف لبنان، تم في خلاله الاتفاق على اتخاذ اجراءات امنية مناسبة من اجل ضمان عمل هذا المرفق الحيوي، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

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