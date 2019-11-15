لبنان | موظفو ألفا وتاتش يمنعون وصول البضائع

أكدت نقابة تجار الخلوي، في بيان أن “الموظفين والعاملين في الشركتين المشغلتين للقطاع “الفا” و”تاتش” المضربين عن العمل يحولون دون وصول الوكلاء الى داخل الشركتين لتسلم (البضاعة) من البطاقات المسبقة الدفع التي بدأت تنتفي من الاسواق وذلك بحجة عدم تحقيق مطالبهم وفي مقدمها الابقاء على ما كانوا يتقاضون من رواتب ومكتسبات مالية سنوية”.

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وتستمر الثورة في يومها الثلاثين، إذ يعمد الثوار إلى قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون.

وصعّد الثوار من لهجتهم مهددين السلطة بعدم الخروج من الشارع رافضين فتح الطرقات قبل البدء بالاستشارات النيابية الملزمة وتأليف حكومة تكنوقراط لتنقذ البلاد من الازمة.